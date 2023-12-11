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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة السيسى: استمرار التوافد الكبير على اللجان وقت فتحها لليوم الثانى

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تواصل الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي عملها لمتابعة تصويت المصريين بكل أنحاء الجمهورية، من خلال غرفة العمليات المركزية المُشكلة على مدار الساعة ليومها الثاني، لمتابعة سير العملية الانتخابية من خلال موكليها ومناديبها في كل اللجان، وتيسير أي معوقات.

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي أنه لم ترصد غرفة العمليات المركزية من خلال التواصل الميداني بالمناديب في اللجان أي تجاوزات أو مخالفات تعيق بالعملية الانتخابية على مدار أول يوم اقتراع، مع رصد استمرار توافد كبير من المواطنين في الساعات الأولى من اليوم الثاني على معظم اللجان، وذلك بعد مد عدد من اللجان عملها بعد انتهاء اليوم الأول لحين انتهاء آخر ناخب من الإدلاء بصوته وفقًا للقوانين وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. 

كما تدعو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي كل المواطنين باستمرار التوافد والمشاركة على لجان الاقتراع في اليوم الثاني والثالث، وممارسة حقهم الدستوري بحرية تامة، مشيرة إلى أن الغرفة على أتم استعدادها في التدخل مركزيًا، لتذليل أي عقبة قد تطرأ من خلال التواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وكذا متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية.

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