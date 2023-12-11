وزير الري يبحث مع نائب مدير "فاو" تعزيز التعاون في مجال المياه

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، مع نائب مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ماريا هيلينا، سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال المياه والتنسيق المشترك خلال الفعاليات والمبادرات الدولية المعنية بالمياه.

وتم خلال اللقاء استعراض دور منظمة "فاو" في دعم مبادرة (AWARe) التي تهدف إلى تنفيذ مشروعات بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، والعمل على بناء قدرات المتخصصين في مجال المياه من خلال المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي الذي تم تدشينه تحت مظلة المبادرة.

أسبوع القاهرة للمياه

وأكد وزير الموارد المائية والري أن منظمة "فاو" تعد شريكا استراتيجيا للوزارة في العديد من الفعاليات الدولية مثل أسبوع القاهرة للمياه وفعاليات المياه المنعقدة ضمن مؤتمرات المناخ.



وأشاد بدور المنظمة كشريك منفذ لمشروع "تحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر" بالشراكة مع حكومة هولندا، والذي يهدف إلى تحديث أنظمة الري وتعزيز إنتاجية المياه ودعم صغار المزارعين، ويتكامل مع استراتيجية الوزارة والتي تتضمن التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين.

مؤتمر المناخ

وفى سياق أخر، قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن مبادرة "AWARe" هي نتاج لمجهودات كبيرة بذلتها مصر مع العديد من الشركاء خلال مؤتمر المناخ (COP27) لإطلاق هذه المبادرة وحشد الدول للمشاركة فيها، حيث وقعت 17 دولة حتى الآن على الانضمام للمبادرة بالإضافة إلى 7 منظمات دولية، لافتا إلى ضرورة استمرار التعاون لإنجاح المبادرة من خلال "أمانة المبادرة" التي تتولى تقديم المساعدة الفنية والتنسيق مع نقاط الاتصال من البلدان الشريكة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم اجتماع "اللجنة الوزارية لشركاء المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية (AWARe)، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخ (COP28) بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار وزير الري إلى أنه تم عقد أول لجنة توجيهية لمبادرة (AWARe) خلال فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه في شهر أكتوبر الماضي، حيث اتفق الجميع على مواصلة المساعي الرامية لجعل المبادرة منصة محورية للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره في قطاع المياه، مشيرا إلى أن مبادرة (AWARe) أصبحت بالفعل منصة ذات هيكل تنظيمي قابل للتزايد خلال السنوات القادمة، وأنه تم تنظيم هذا الحدث خلال فعاليات (COP28) لعرض الموقف الحالي ومناقشة سٌبل المضي قدما بشكل جماعي.