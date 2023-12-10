الأحد 10 ديسمبر 2023
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مصر

وزير الرى: 31،40 مليون دولار لمشروعات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا النيل

وزير الرى
وزير الرى

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "حماية السواحل بإستخدام الحلول القائمة على الطبيعة.. من الفكرة إلى التنفيذ على نطاق واسع.. قصة نجاح مصرية"، والتي ينظمها "برنامج الأمم المتحدة الإنمائى" والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر المناخCOP28 .

وأكد الدكتور سويلم  في كلمته خلال الجلسة، على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، مع التوسع في إستخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ المشروعات المائية ومشروعات التكيف، وهو ما يتطلب توفير التمويلات اللازمة من الجهات المانحة لتنفيذ مثل هذه المشروعات الرائدة التي تحافظ على البيئة.

تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي

وأشار الدكتور سويلم للنجاح الكبير الذى حققته مصر في مجال حماية المناطق الساحلية بإستخدام المواد الصديقة للبيئة من خلال تنفيذ "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الرائدة في هذا المجال على مستوى العالم، وأحد قصص النجاح التي يمكن أن تستفيد منها العديد من دول العالم للتعامل مع تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية بهذه الدول.

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وزير الرى: جهود مصرية لحشد التمويلات الدولية لتنفيذ مشروعات التكيف تحت مظلة AWARe

كما أشار أيضا لضرورة توفير التدريب اللازم للعاملين في مجال المياه على تنفيذ المشروعات المائية ومشروعات التكيف بإستخدام المواد الصديقة للبيئة، وهو ما تُسهم به مصر من خلال "المركز الإفريقى للمياه وتغير المناخ" والذى تم تدشينه لهذا الغرض، مضيفًا أنه وبالتزامن مع رفع قدرات المتخصصين في مجال المياه.. فإن الأمر يستلزم أيضًا إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الإستدامة لهذه المشروعات.

تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي الدكتور سويلم مشروعات حماية الشواطئ قضايا المياه والمناخ المناخCOP28

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