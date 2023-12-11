مراسلة "إكسترا نيوز": الجميع ملتزم بثقافة الطابور في أوقات الانتظار من أجل التصويت

قالت أميرة قمر، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، من إحدى اللجان المخصصة للمغتربين بكفر الشيخ، إن محافظة كفر الشيخ تضم عدد لجان فرعية تصل لـ524 لجنة فرعية من أصل 14 لجنة عامة وكذلك تضم المحافظة كتلة تصويتية كبيرة تتجاوز مليوني و300 ألف صوت انتخابي ممن يحق لهم التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وأضافت المراسلة، أن أبواب اللجان أمس فتحت في التاسعة صباحا وتغلق في التاسعة مساء، موضحة أنه يوجد إقبال كثيف على التصويت من قبل المواطنين، هذا بجانب الاستعدادات اللوجيستية داخل وخارج اللجان من أوراق وأحبار وأقلام وبطاقات تصويتية.

وأشارت مراسلة الفضائية، إلى أن كل الجهات المعنية تتكاتف من أجل العملية الانتخابية وأن تخرج كما يجب أن تكون، مشيرة إلى أن الإقبال كثيف والمواطنين يقفون بالطابور قبل فتح أبواب اللجان حاليا، والجميع ملتزم بثقافة الطابور في أوقات الانتظار من أجل التصويت.