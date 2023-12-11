"إكسترا نيوز": استعدادات كبيرة لبدء التصويت في ثاني أيام انتخابات الرئاسة بالسويس

رصدت مونيكا مجدي، مراسلة فضائية "إكسترانيوز" من محافظة السويس، الاستعدادات لبدء التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت مراسلة الفضائية، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، إن الهئية الوطنية للانتخابات بذلت مجهودا لوضع استعدات تناسب وتسهل عملية التصويت لذوي الاحتياجات الخاصة، وتستعد اللجان بالمحافظة لفتح أبوابها أمام الناخبين في أقل من ساعة، لليوم الثاني، مؤكدة علي أن الاستعدات تسير علي قدم وساق.

وأضافت، أن اللجان يتواجد بها كراسي متحركة وسيارات إسعاف لمساعدة كبار السن، كما يتواجد متوعين لتنسيق صفوف الناخبين بسبب التكدس في اليوم الأول من التصويت.

بدء توافد الناخبين في ثاني أيام التصويت

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.