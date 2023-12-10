الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المصريين الأحرار": الإقبال خلال الساعات الأولى من فتح اللجان فاق كل التوقعات

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه قبل فتح باب التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 كانت هناك حشود داخل بعض اللجان في انتظار التصويت.

وأضاف عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز": أنه في الحقيقة، لم  يرَ في العالم كله أن الناس تذهب إلى اللجان قبل بدء التصويت في هذا الوقت، وهو ما يدل على أن الشعب المصري حين تناديه في الأوقات المهمة يكون متواجدًا دائمًا، ويكون الجميع على قلب رجل واحد.

وتابع حزب المصريين الأحرار أن: المشهد الثاني هو التنوع الجميل الموجود، وبالنسبة لنا هذه رابع انتخابات نكون متواجدين فيها منذ عام 2012، وهناك ظواهر مبشرة بالأمل، وهذه المرة رأينا تنوعًا ووجود الشباب في ساعات مبكرة، وكذلك المرأة وذوو القدرات الخاصة.

وأكد حزب المصريين الأحرار على أن: الإقبال خلال الساعات الأولى من فتح اللجان فاق كل التوقعات، وذلك على مستوى وعموم الجمهورية، ونرفع القبعة للريف، لأنه نازل بغزارة ودا بسبب العمل الرائع الذي تم في الريف المصري، وكان له مردود في الانتخابات.

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