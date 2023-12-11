الإثنين 11 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: طوابير المصريين أمام مراكز الاقتراع رسالة للعالم بوحدة الصف المصري

النائب هاني العسال
النائب هاني العسال

اعتبر المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن طوابير المصريين أمام مراكز الاقتراع بالتزامن مع بدء التصويت والتي ضمت مختلف الفئات العمرية ومشاركة كبيرة للشباب والمرأة، تدعو للفخر والاعتزاز وتؤكد أنها ملحمة وطنية متكاملة تعبر عن وحدة الصف المصري وتأكيد الإرادة الحرة في اختيار رئيس مصر القادم والرغبة في المشاركة بفعالية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.

txt

رجال التعقيم والتطهير جنود مجهولة في الانتخابات الرئاسية

وعي المصريين 

ودعا عضو مجلس الشيوخ،  المصريون لاستمرار الاحتشاد أمام لجان الاقتراع في الاستحقاق الرئاسي المنتظر التصويت عليه خلال أيام 10و11و12 ديسمبر 2023، دعما لمصر وممارسة لحق دستوري كفله لهم الدستور والقانون، وللتأكيد أمام العالم أجمع إرادة المصريين في استكمال ما بدأته دولتهم من تنمية وإنجازات، بما يعكس دلالات كبيرة في ظل الظروف الإقليمية المحيطة ووعي المصريين بحقيقة ما يواجهونه من مخاطر، كما أنها تشير إلى تفويض القيادة السياسية في الحفاظ على سيادة الوطن ومقدراته.

txt

في اليوم الثاني للانتخابات.. رصد أطول طابور انتخابي قبل انطلاق التصويت بالشروق

 مرحلة الدعاية الانتخابية كانت عنوانًا للمنافسة النزيهة

وأضاف "العسال"، أن مرحلة الدعاية الانتخابية كانت عنوانًا للمنافسة النزيهة في حب الوطن، التي تبشر بثراء الحياة السياسية وترسيخ مسار دعم الأحزاب وتواجدها على الساحة في إطار الإصلاح السياسي الذي تحرص عليه الدولة وانعكس في جلسات الحوار الوطني، خاصة في ظل وجود 3 مرشحين ينتمون لأحزاب، فلا خاسر في العملية الانتخابية، كما ستخرج مصر من ذلك الاستحقاق لتؤكد للجميع أنها ستظل باقية وصامدة فى طريق البناء والتنمية الذي اتخذته منذ ثورة 30 يونيو.

txt

إقبال كبير من الناخبين على اللجان بإمبابة في بدء ثاني أيام انتخابات الرئاسة ( فيديو )

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن انتخابات المصريين في الخارج شهدت زخما كبيرا وإقبال كثيف من مختلف فئات الجالية المصرية وحملت في تلك الصورة الوطنية المبهرة رسائل للداخل والخارج، واليوم نستكمل ذلك بانتخابات الداخل، لنؤكد للعالم الحرص على تلبية نداء الوطن في أي مكان وزمان، وأن تكون عنصر فعال في طريق تثبيت دعائم النظام الديمقراطي ومباركة الخطوات التي اتخذتها الدولة في الداخل، عبر مشروعاتها التنموية وقراراتها للحفاظ على الأمن القومي المصري، كما أنها شكلت بمشاهد الاحتشاد أمام مقار التصويت، دعوة للمصريين في الداخل للنزول والوقوف بجوار دولتهم في تلك المرحلة الدقيقة وتجديد العهد في حفظ أمنها واستقرارها.

النائب هاني العسال الانتخابات الرئاسية احتشاد الناخبين لجان الاقتراع وعي المصريين

مواد متعلقة

محمد الزهار يُدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية: مشهد يدعو للفخر

انتخابات الرئاسة| رئيس "دفاع النواب" يُشارك المواطنين فعاليات أول أيام التصويت بالدقهلية

النائبة عايدة نصيف تحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

يرافقه نواب الحزب.. المرشح حازم عمر يتفقد أعمال التصويت بلجان كفر الشيخ

نائب التنسيقية: المصرييون أثبتوا مدى وعيهم بأهمية اختيار الرئيس القادم

نائبة أسوان تشيد بجهود الوطنية للانتخابات في تيسير عملية تصويت المواطنين

نائب رئيس حزب العدل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

"عمليات المصريين الأحرار" ترصد مشاركة كثيفة من كل طوائف الشعب فى انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

صلاح والشناوى والأهلى يتنافسون على جوائز الأفضل فى حفل كاف اليوم

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

نساء الصعيد أمام لجان الانتخابات: السيسى رئيسى وربنا يحبب فيك خلقه يا ريس (فيديو)

عاجل.. المقاومة تشتبك مع قوات الاحتلال وتقذف آلياته بالهاون فى شرق ووسط خان يونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

خواطر سائح فى الانتخابات

عبد الرحيم طايع

مع الانتخابات؛ لنعرف ما لنا وما علينا..

جلال حمام

إن مَنْ بدأ الأحلام يحققها

سيد الابنودى

بين جدران غزة وأمواج الصمود.. شعب يرفض الرحيل

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ66 من العدوان على غزة.. شهداء وجرحى بقصف لطائرات الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 28 فلسطينيًا من الضفة بينهم امرأتان وطفل

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال