الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

في اليوم الثاني للانتخابات.. رصد أطول طابور انتخابي قبل انطلاق التصويت بالشروق

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة ياسر جنينة بمدينة الشروق، وجود أطول طابور انتخابي قبل انطلاق اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرص  حزب مستقبل وطن في الشروق تحت قيادة المهندس إبراهيم شفيق، على تنظيم توافد الناخبين لتسهيل الأمور وتوزيع الإعلام عليهم وسط فرحة الناخبين في هذا العرس الانتخابي 

وكان قد شهدت اللجان الانتخابية في مدينة الشروق، أمس، توافدا غير مسبوق للناخبين في لجنتي الكبري وياسر جنينة في مدينة الشروق

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 رسميًا وموعد جولة الإعادة

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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