الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رجال التعقيم والتطهير جنود مجهولة في الانتخابات الرئاسية

رجال التعقيم
رجال التعقيم

وراء انتخابات الرئاسة المصرية التي تدخل يومها الثاني، يقف جنود مجهولون يساهمون في نجاحها واتمامها على أفضل وجه، من بين هؤلاء الجنود عمال تطهير وتعقيم اللجان الذين يحرصون على أداء واجبهم في توفير النظافة داخل مقار اللجان وحماية الناخبين من التعرض للتلوث قدر الإمكان.

«الدستور» تحدثت مع بعض من هؤلاء لإيضاح الجهد الذي يقومون به.

محمد سمير: «استيقظ من الصباح الباكر وفخور جدًا بمهمتي»

محمد سمير هو أحد عمال التعقيم في لجان دائرة المعادي، يقول أنه يخرج من منزله في الصباح الباكر ويتواجد في مقر اللجان قبل فتحها بحوالي ساعة على الأقل حاملًا على ظهره "عدة التطهير" التي تتضمن داخلها العديد من مكونات النظافة والتعقيم، ثم يقوم برش كل الأماكن التي يمكن أن تلامس كثيرًا من قبل المواطنين.

يوضح لـ«الدستور»: «أنا فخور جدًا به، خاصة إن دي أول مرة أعقم لجان انتخابات رئاسية» مشيرًا إلى أنه اعتاد على تعقيم المدارس والشركات.

وأضاف أنه إلى جانب دوره الوظيفي لن ينسى دوره الوطني وهو المشاركة في الانتخاب مشيرًا إلى أنه اختار المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وهو أمر بديهي وذلك لما قام به من إنجازات يشهدها المواطن داخل مصر وخارجها وكذلك يشهدها العالم.

عبد الخالق: «مهمتنا ضرورية جدًا في مثل هذه الأحداث»

عبد الخالق أحمد، أحد رجال التعقيم والتطهير يوضح في حديثه لـ«الدستور» أن مهمته من المهام الضرورية والحيوية خاصة في الوقت الذي تنتشر فيه الأمراض والفيروسات، مشيرًا إلى أن حدث مثل الانتخابات يتواجد به المئات من الأشخاص في اللجنة الواحدة بالتالي تحتاج المقار الانتخابية إلى تطهير وتعقيم؛ لكي لا نتنتقل أي أمراض يحملها أي شخص، ويكون المواطن مطمئنًا عند دخول اللجنة، لافتًا إلى أن التطهير يتم على أعلى مستوى بما يضمن تحقيق الأمان الصحي إلى مستوى كبير.

 واليوم هو ثاني أيام الانتخابات الرئاسية ووفقًا للجدول الزمني المقرر من من الهيئة الوطنية للانتخابات تعد أيام 10 و11 و12 من ديسمبر الجاري هي الأيام التي تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024، إذ قد بدأ التصويت من التاسعة صباحًا، ومقرر له الانتهاء التاسعة مساء، كما حدد يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة. 

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وأوضحت الهيئة أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، وذلك باستثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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