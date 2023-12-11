الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": 11 شهيدا أغلبهم أطفال في قصف إسرائيلي لمناطق برفح والنصيرات

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، باستشهاد 11 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم، بعد قصف طيران الاحتلال الحربي لمنازل في رفح والنصيرات في قطاع غزة.

وأكدت وكالة فلسطين الرسمية "وفا"،  استشهاد فلسطينيين في رفح جنوب قطاع غزة معظمهم أطفال وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية تعود لآل صبح في حي تل السلطان بالمدينة.

استشهاد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال في مخيم النصيرات

فيما استشهد 5 مواطنين بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما وصل عدد من الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف الاحتلال منزلًا في منطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة، كما نفذ طيران الاحتلال سلسلة غارات عنيفة استهدفت مناطق شرقي مدينة غزة، وفي مخيم المغازي، وفي الشجاعية ومخيم جباليا بقطاع غزة.

قطاع غزة طيران الاحتلال الحربي رفح فلسطين

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