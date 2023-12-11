الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناجى الشهابى: الأحزاب تدير انتخابات الرئاسة بامتياز وليست ديكورية

ناجى الشهابى
ناجى الشهابى

كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن حجم المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ربوع الجمهورية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الإقبال الكثيف للناخبين على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، كان متوقعًا بسبب الاهتمام بالتصويت الذي لمسه خلال الجولات والمؤتمرات الانتخابية قبل التصويت.

وأضاف أن هذا الإقبال تاريخي وغير مسبوق لأنه حدث في اليوم الأول، رغم الأحداث الجسام التي واكبت الانتخابات السابقة مثل 2014 حين كنا ننتخب قائد ثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف أن أداء الأحزاب المصرية سيختلف بنسبة 180 درجة بعد انتخابات 2024 الرئاسية؛ لأن هذه الانتخابات حزبية بامتياز، فهناك 3 مرشحين رؤساء أحزاب مدعومين من أحزاب أخرى، ومرشح مستقل يدعمه 60 حزبًا.

وأوضح أن الأحزاب هي التي تدير هذه الانتخابات بامتياز، وسقطت مقولة أن الأحزاب السياسية ديكورية، وخلال الحشد للانتخابات جابت الأحزاب السياسية كل شوارع مصر للترويج للمرشحين، بينما كان سابقًا من الصعب إقامة الحزب مؤتمر انتخابي واحد.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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