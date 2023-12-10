محافظ الإسكندرية: "انتظام سير العملية الانتخابية فى أول أيام التصويت"

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، منذ قليل، عن إغلاق باب التصويت صناديق الانتخاب أمام الناخبين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الساعة التاسعة مساءً، بجميع اللجان والمقار الانتخابية بالمحافظة.

وذلك بعد انتهاء مواعيد التصويت الرسمية في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع محافظ الإسكندرية، التقارير النهائية لليوم الأول للعملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لافتًا إلى أن الغرفة المنعقدة منذ الصباح الباكر من اليوم، لم ترصد أي شكاوى وأن العملية الانتخابية تسير بانتظام على مستوى اللجان والمقار الانتخابية.

جاء انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، ومحمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، ورؤساء شركات المرافق ومديري المديريات وجميع الجهات المعنية.

وأكد المحافظ، أن هناك متابعة لحظية لسير العملية الانتخابية، مؤكدًا انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار أيام الانتخاب بمشاركة جميع القيادات التنفيذية وأعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من الجهات المشاركة في العملية الانتخابية.

وأشار المحافظ إلى أن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مستمر على مدار الساعة لحين الانتهاء من الانتخابات، بحضور جميع القيادات المعنية والتنفيذيين والجهات المشاركة في العملية الانتخابية.

وأشار إلى أنه تم تخصيص أرقام لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين كالتالي:

على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.