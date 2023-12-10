الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد عددا من لجان الانتخابات الرئاسية

محمد الشريف محافظ
محمد الشريف محافظ الإسكندرية خلال الانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ عددًا من مقار لجان الانتخابات.

وتابع الشريف، خلال جولته، سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان في مدرسة الأنفوشي التجريبية لغات بنطاق حي الجمرك ومدرسة بورسعيد الرسمية لغات بنطاق حي وسط، لجنة كلية الزراعة سابا باشا بنطاق حي شرق ولجنة مدرسة محمود سامي البارودي الرسمية لغات بحي شرق.

وتابع محافظ الإسكندرية انتظام سير العملية الانتخابية بنطاق أحياء المنتزه أول وثان وغرب والعجمي والعامرية أول وثان ومركز ومدينة برج العرب.

وناشد المحافظ المواطنين النزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه تم توفير كل التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

ورصدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين بجميع اللجان الانتخابية بأحياء الإسكندرية وبمشاركة كل أطياف المجتمع.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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