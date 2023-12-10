الانتخابات الرئاسية 2024.. أسيوطى يصر على الإدلاء بصوته رغم إعاقته الحركية

مصر أولًا.. شعار رفعه وطبقه عمليًا أحد أبناء مركز البدارى بأسيوط، حيث حضر إلى اللجنة الانتخابية للإدلاء بصوته رغم إعاقته الحركية وحالته المرضية الصعبة، ليتيح له القاضى المسئول الإدلاء بصوته وهو فى سيارته فى خارج اللجنة.

وشهدت أسيوط إقبالًا على لجان الاقتراع من كبار السن من الرجال والسيدات، فضلًا عن الناخبين من ذوى الإعاقة، للإدلاء بأصواتهم منذ فتح باب التصويت فى التاسعة صباح أمس. وأكد المحافظ عصام سعد أن هذه المشاهد المبهرة تعكس وعى المواطنين وحرصهم على أداء واجبهم الوطنى فى الانتخابات، والمشاركة بفاعلية وممارسة حقهم الدستورى، إدراكًا منهم أن مشاركتهم لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية، موضحًا أن توجههم بكثافة إلى صناديق الاقتراع أظهر الوجه المشرف للدولة المصرية.