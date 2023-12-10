هيئة شئون الأسرى: 142 معتقلة بينهن رضيعات من غزة فى سجون الاحتلال

كشفت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، مساء الأحد، عن احتجاز 142 معتقلة من النساء والفتيات من قطاع غزة في سجون الاحتلال، بينهن رضيعات ونساء مسنات جرى اعتقالهن خلال العدوان البري على القطاع.

وفقا لبيان مشترك للهيئة ونادي الأسير الفلسطيني، مساء اليوم، فإن المعتقلات محتجزات في عدة سجون، منها سجنا الدامون وهشارون.

وأصدرت مؤسسات الأسرى بيانًا قالت فيه إن الاحتلال ينفذ جرائم مروعة وفظيعة بحق معتقلي غزة، بجانب رفضه الكشف عن مصيرهم من حيث أعدادهم وأماكن احتجازهم وحالتهم الصحية.

وفي ضوء الصور الصادمة والمروعة والشهادات من مواطنين جرى اعتقالهم من غزة مؤخرا، فإن مستوى التخوفات على مصيرهم يتصاعد يوما بعد يوم، ولا تستبعد مؤسسات الأسرى إقدام الاحتلال على تنفيذ عمليات إعدام ميداني بحق معتقلين من غزة.