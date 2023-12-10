الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية” تكشف عن الجرائم الجديدة للاحتلال في غزة (فيديو)

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها، تقريرًا كشفت فيه عن الجرائم الجديدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة، وتضاف إلى سجل الاحتلال في غزة.

وقال تقرير القاهرة الإخبارية: “من خطر القصف ومواجهة الموت لمعاناة النزوح وصولًا للأسر والاحتجاز لدى الاحتلال الإسرائيلي الذي بات جاثمًا على الأرض في غزة بآلياته وجنوده”.

وأضاف التقرير، أن هؤلاء هم مجموعة أفرج عنها الاحتلال الإسرائييلي مؤخرًا بعد احتجازهم بأماكن مجهولة تعرضوا فيها لشتى أنواع البطش والتعذيب فضلًا عن التجويع والعطش، حيث أنهم كانوا سالمين في بيوتهم لكن أبت إسرائيل إلا أن تقتحمها عليم، مشيرًا إلى أنه بالرغم من إستسلامهم إلا أنهم لم يسلموا من بطش جنود الاحتلال الذين ألفوا الوحشية وأدمنوا التنكيل والقمع.

قال فلسطيني ممن تم الإفراج عنهم: “أخذونا من منازلنا وربطونا ورمونا في مكان دون أكل أو شرب مدة 5 أيام وعذبونا”.

وقال فلسطيني آخر: "رأينا الجرافات الإسرائيلية دخلت وجرفت الأرض وبعد قليل قلت لمن معي  لنستسلم وعندما خرجنا رأينا الميركافاة في الشوارع وأمامها من 30 إلى 40 جندي إسرائيلي ورفعنا الراية البيضاء وصوبوا مدفع الدبابة علينا".

وتابع تقرير القاهرة الإخبارية: “وشهد الأسبوع الماضي جريمة جديدة من جرائم الاحتلال، حيث أظهرت صور من غزة تم تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي اعتقالًا جماعيًا من قبل جيش الاحتلال لرجال أجبروا على خلع ملابسهم والركوع في الشارع قبل اقتيادهم لأماكن مجهولة في ظروف لا يصح وصفها بالإنسانية”.

 

القاهرة الإخبارية غزة الاحتلال جرائم التنكيل الوحشية

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