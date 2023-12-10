الأحد 10 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نشأت العمدة: اصطفاف المصريين أمام لجان الانتخابات الرئاسية دليل على الوعى والاعتزاز بقيمة الوطن

نشأت العمدة
نشأت العمدة

اعتبر النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إقبال آلاف المصريين منذ الصباح الباكر والاصطفاف أمام لجان الانتخابات الرئاسية، صورة مشرفة يقدمها المصريون في الداخل خلال مشاركتهم الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية، تؤكد اعتزازهم بوطنهم وتمسكهم بتقدم مسيرته نحو الازدهار والتنمية الشاملة.

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ليست حقا دستوريا أصيلا فحسب وإنما واجب وطني، تدل على الوعي الكامل لجميع فئات الشعب المصري، مضيفا: "المشهد اليوم والتدفق الهائلة رد بليغ على منصات الخارج والدعوات المشبوهة من أجل المقاطعة والامتناع عن التصويت، مضيفا: مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية والتعدد السياسي والحرية وهو ما ينسب للرئيس السيسي".

ودعا نائب الصعيد، جموع الشعب إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية، بما يليق بمكانة مصر، لنقدم للعالم نموذجًا في الممارسة الديمقراطية الصحيحة والاصطفاف خلف وطننا، موجها الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، وقضاة مصر العظام على ما يبذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها بدقة متناهية.

واختتم النائب حديثه بالقول: "مصر تمر بمرحلة دقيقة والاصطفاف من أجل الوطن والاختيار بحرية تامة، وهو ما يؤكد الحس الوطني، والوعي الفكري والحضاري لدى المصريين وصنع مستقبله بأيديهم وإفشال المؤامرة التي تحاك للوطن على مدى 10 سنوات من جهات وأطراف كارهة للاستقرار والنهضة"، مشيرا إلى أن مستقبل الوطن أمانة في عنق كل مصري ولا بد وأن يكون على قدر المسئولية.

تصويت المصريين في الخارج انتخابات المصريين بالخارج المصريين بالخارج مصر تنتخب انتخابات الرئاسة 2024 اليوم انطلاق الانتخابات الرئاسية اسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة المصرية 2024

الأكثر قراءة

أول تعليق من "الوطنية للانتخابات" على تصويت مواطنة سبق أن شاركت بالخارج بإحدى السفارات

موعد غلق لجان الانتخابات الرئاسية أول يوم.. والرموز الانتخابية

رسائل أبو عبيدة في الظهور الأخير.. لا استعادة للمحتجزين أحياء دون مفاوضات

عاجل.. كتائب القسام: قتلنا 10 جنود من جيش الاحتلال في الفالوجا

ملابس زفاف وعُمرة.. لقطات طريفة من انتخابات الرئاسة 2024

وانت مكانك| رابط معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي ٢٠٢٣

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تنتخب الرئيس

أميرة ملش

المشاركة واجب وطنى

محمود خليل

شعب جبار

ماجد حبته

ثالث انتخابات رئاسية

لواء.حمدى البطران

مصر بعد حرب غزة

د.كريمة الحفناوى

الحق فى الحياة والحرية والأمان للشعب الفلسطينى

محمد عبدالعزيز

انتخابات صوت وصورة على الهواء

محمد رفعت

صورة.. وصورة !

صور

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

الانتخابات الرئاسية 2024 | إقبال كثيف على التصويت بجامعة سوهاج (صور)

مايا مرسى: أدعو سيدات مصر للمشاركة فى الانتخابات بكثافة وإيجابية

محطة تل أبيب

المزيد

خلال مكالمة مع بوتين.. نتنياهو يعرب عن استيائه من موقف روسيا داخل مجلس الأمن

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطسنيًا ويعتقل خمسة آخرين في الخليل