نشأت العمدة: اصطفاف المصريين أمام لجان الانتخابات الرئاسية دليل على الوعى والاعتزاز بقيمة الوطن

اعتبر النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إقبال آلاف المصريين منذ الصباح الباكر والاصطفاف أمام لجان الانتخابات الرئاسية، صورة مشرفة يقدمها المصريون في الداخل خلال مشاركتهم الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية، تؤكد اعتزازهم بوطنهم وتمسكهم بتقدم مسيرته نحو الازدهار والتنمية الشاملة.

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي له اليوم، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ليست حقا دستوريا أصيلا فحسب وإنما واجب وطني، تدل على الوعي الكامل لجميع فئات الشعب المصري، مضيفا: "المشهد اليوم والتدفق الهائلة رد بليغ على منصات الخارج والدعوات المشبوهة من أجل المقاطعة والامتناع عن التصويت، مضيفا: مصر تعيش أزهى عصور الديمقراطية والتعدد السياسي والحرية وهو ما ينسب للرئيس السيسي".

ودعا نائب الصعيد، جموع الشعب إلى المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية، بما يليق بمكانة مصر، لنقدم للعالم نموذجًا في الممارسة الديمقراطية الصحيحة والاصطفاف خلف وطننا، موجها الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، وقضاة مصر العظام على ما يبذلوه من جهود في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية والإشراف الكامل عليها بدقة متناهية.

واختتم النائب حديثه بالقول: "مصر تمر بمرحلة دقيقة والاصطفاف من أجل الوطن والاختيار بحرية تامة، وهو ما يؤكد الحس الوطني، والوعي الفكري والحضاري لدى المصريين وصنع مستقبله بأيديهم وإفشال المؤامرة التي تحاك للوطن على مدى 10 سنوات من جهات وأطراف كارهة للاستقرار والنهضة"، مشيرا إلى أن مستقبل الوطن أمانة في عنق كل مصري ولا بد وأن يكون على قدر المسئولية.