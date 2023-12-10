برلماني: الإقبال على صناديق الاقتراع للتصويت نقلة هائلة بالجمهورية الجديدة

اعتبر النائب احمد محسن عضو مجلس الشيوخ، الإقبال التاريخي اليوم على صناديق الاقتراع في مختلف المحافظات للتصويت في الانتخابات الرئاسية، نقلة هائلة في الجمهورية الجديدة ورهان أصيل من ملايين المصريين حول المستقبل.

وقال محسن، في تصريح صحفي له اليوم، إن المصريون يسطرون صفحة مضيئة في انتخابات الرئاسية المصرية، بإقبال تاريخي وهائل على صناديق الاقتراع وذلك لسحق لمؤامرة الخارج، وإرسال رسالة واضحة للعالم بأن المصريون على قلب رجل واحد.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تيسير كافة الإجراءات في كل ما يخص عملية الانتخاب، وتخصيص لجان للوافدين تسمح بممارسة الحق الدستوري لغير المتواجدين بمحل اقامتهم.

ووجه نائب الصعيد، الشكر لكل القضاة والمستشارين لأداء دورهم في الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية لهذا الاستحقاق الوطني، في انتخابات رئاسية تعددية حرة ونزيهة.

ودعا نائب الشيوخ، جموع الناخبين من أبناء الشعب المصري للتمسك بحقهم الدستوري عبر المُشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الأهم وطنيًا بصورة إيجابية وجادة، ومواصلة صياغة المستقبل عبر هذه الطوابير الكبيرة أمام لجان الاقتراع.

واختتم النائب احمد محسن، أن اقبال المصريين على لجان الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، صورة حضارية للدولة المصرية أمام العالم كله، تؤكد أن المصريون على العهد والجميع يحافظون على الوطن.