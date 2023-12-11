جدول امتحانات الصف الثانى الإعدادى الأزهرى الترم الأول 2024

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري الترم الأول 2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عقد امتحانات الصف الثاني الإعدادي الترم الأول في الفترة من 23 ديسمبر وحتى 28 من نفس الشهر 2023، وفقًا للمواعيد التالية

يوم السبت 23 ديسمبر :2023

الفقه، ساعة ونصف، من 9 إلى 10:30.

اللغة العربية ورقة أولى النحو، ساعة ونصف، من 11 إلى 12:30.

يو الأحد 24 ديسمبر :2023

أصول الدين ورقة أولى التفسير والحديث، ساعة ونصف من 9 إلى 10:30 .

العلوم ساعة ونصف من 11 إلى 12:30.

يوم الإثنين 25 ديسمبر 2023

اللغة العربية مطالعة ونصوص وفنون كتابة من 9 إلى 11.

الهندسة ساعة ونصف من 11:30 إلى 1.

يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2023

أصول الدين ورقة ثانية توحيد وسيرة ساعة ونصف من 9 إلى 10:30.

الدراسات الاجتماعية ساعة ونصف من 11 إلى 12:30.

يوم الأربعاء 27 ديسبمر 2023

حفظ القرآن الكريم وتجويده ساعة ونصف من 9 إلى 10:30.

الجبر ساعة ونصف من 11 إلى 12:30.

يوم الخميس 28 ديسبمر 2023

اللغة الأجنبية من 9 إلى 11.

التربية الفنية ساعة من 11:30 إلى 12:30.

امتحانات الحاسب الآلي والمستوى الرفيع

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية، على موقعه الإلكتروني، أن امتحانات الحاسب الآلي والمستوى الرفيع، هي خاصة بالمعاهد النموذجية والخاصة ويمتحن فيها الطلاب قبل الامتحان التحريري ويتحدد موعده بمعرفة المنطقة، فيما يمتحن المبصرون شفهيًا في حفظ القرآن الكريم وتجويده والمطالعة والنصوص، بينما يمتحن المكفوفين شفهيًا في كل المواد.