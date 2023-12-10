الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مطران القوصية للكاثوليك يدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أدلى الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، بصوته في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، بلجنة مدرسة النصر الابتدائية الخاصة بمدينة القوصية.

كان فى استقبال المطران النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، والنائبة هند جوزيف، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات الحزبية، والتنفيذية.

ورافق الأنبا خلال التصويت الانتخابي القمص أنطون رزق الله، والأب أندراوس عوض، والأب يوحنا ماهر، بالإضافة إلى أعضاء لجنة العلاقات العامة بالمجلس الرعوي، بكاتدرائية قلب يسوع الأقدس، بالقوصية، الأخ رامي مرزق، والأخ مايكل ممدوح.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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