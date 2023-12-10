الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاهن الكنيسة السريانية: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

الربان فيليبس عيسى
الربان فيليبس عيسى

أكد الأب الربان فيليبس عيسى،  كاهن الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر، أن هذا التوقيت الذي نشهد فيه مصر بين دعم الوطن والسعي نحو الجمهورية الجديدة يلزم منا المشاركة الإيجابية والاستفادة من الحقوق الدستورية؛ حيث حث أبناء الرعية السريان المصريين على ضرورة الانتفاع من حقوقهم الأساسية.

وقال كاهن الكنيسة، إن المشاركة السليمة لكل مواطن صالح هي واجب أساسي، نابع عن إيمان عميق ومحبة خالصة لهذا البلد الذي ينتمي إليه ليس المصري فقط، بل كل شرقي وأجنبي يحيا على ترابه المبارك.

وتابع الربان فيليبس:"حسنٌ ما أوحاه الروح على لسان نبيه إشعياء "مُبَارَكٌ شَعْبِي مِصْرُ". (إشَعْيَاء 25:19)، هذه البركة التي يتمتع بها المواطنون أصحاب الأرض والذين يعيشون عليها، بركة الخيرات الروحية والمادية، بركة تجعلها من الأمم المتميزة والشامخة كشموخ نخيلها والعريقة كأهراماتها العجيبة، والمعطاءة كنهرها الدافق."

وأعرب قدسه عن اهتمامه الكبير وحرصه على متابعة الانتخابات الرئاسية الجارية، وأنه يحض أبناءه الروحيين على المشاركة منذ اللحظات الأولى لبدء العملية الانتخابية، وأكد أنه يصلي دائمًا من أجل مصر وكل العالم لكي يحل السلام والاستقرار فيه.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

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