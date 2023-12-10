الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يحسم صفقة رمضان صبحي في ميركاتو الشتاء المقبل

رمضان صبحي
رمضان صبحي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقفهم بشأن التعاقد مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

وأكد المصدر أن الزمالك لن يضم رمضان صبحي في يناير المقبل بسبب بعض المشاكل وعلى رأسها أزمة القيد التي يمر بها النادي في الوقت الحالي إلى جانب المشكلة المالية

وتابع  المصدر :"الزمالك لن يتعاقد مع أي حال حتى لو تم حل أزمة القيد بسبب وجود ما يقرب من 5 لاعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري"

وشدد المصدر على أن إدارة الزمالك تفضل تأجيل الصفقة لنهاية الموسم الجاري لحين حل المشاكل التي يمر بها النادي في الوقت الحالي

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة الدوري على ستاد برج العرب بالإسكندرية. 

 

رمضان صبحى بيراميدز نادي بيراميدز الزمالك يناير المقبل

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