نواب التنسيقية يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وصوت النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمحافظة القاهرة بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر.

كما أدلى النائب أحمد قناوى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمدرسة الشهيد عادل غانم خلف نادي البلدية بمدينة المحلة الكبرى محافظة القاهرة.

وأدلي النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمدرسة الشهيد حسام حمزة عبدالعزيز الابتدائية بمدينة نصر محافظة القاهرة.

وأدلي النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمدرسة الخضارية الابتدائية الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وأدلى النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشئون العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بصوته، بمدرسة المطرية الإعدادية بنين بمحافظة القاهرة.

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم صادرة عن المركز الإعلامي، وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصرى للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذى يختارونه.

تجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.