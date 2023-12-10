الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بلال الدوى: مشاركة المرأة والشباب فى الانتخابات الرئاسية كثيف للغاية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إن الشعب المصري مدرك بقوة للتحديات الخارجية التي تواجه الوطن الفترة الحالية.

الانتخابات الرئاسية المصرية

أكد الكاتب الصحفي بلال، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الدولة المصرية اهتمت بفئة الشباب بصورة كبيرة السنوات الماضية الأخيرة، كما تم تمكين الشباب اقتصاديا وسياسيًا، فليس غريبًا الآن أن نجد شبابا في مجلس النواب، والأحزاب السياسية، هيئة القضاء، ولهذا احترمت الدولة المصرية كافة الأفكار التي يقوم الشباب بطرحها في المجالات المختلفة من أجل الارتقاء بالوطن.

وأضاف في حديثه، أن فئة الشباب والمرأة شاركوا بقوة في الانتخابات الرئاسية المصرية من أجل إنجاح هذه المهمة، والتعبير عن المساندة الحقيقية للدولة.

وتابع: "المصريون لديهم حس وطني شديد، والشعب المصري يشعر بالتحدي العظيم القادم، حيث إنه لولا وجود قيادة وطنية صامدة لكانت الحدود الشرقية لمصر بأيدي الاحتلال الصهيوني".

واستطرد: "تحققت العدالة الاجتماعية والصحية والتعليمية خلال السنوات القليلة الأخيرة، حيث تم بناء المجمعات السكنية والقضاء على العشوائيات مع حرص الدولة على طرح الكثير من المبادرات التنموية والصحية".

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