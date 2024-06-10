إصابة 4 أشخاص.. السيطرة على حريق غرب الإسكندرية

تسبب حريق في مبني تابع لمؤسسة الفنون الجميلة بالطريق الساحلي إسكندرية مطروح بالكيلو 22 في نطاق حي العجمي غرب الإسكندرية، في إصابة 4 أشخاص باختناق، وتم انتشال أحدهم من وسط النيران، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمبني تابع وملاصق لمصنع مؤسسة الفنون الجميلة بالكيلو 22 نطاق حي العجمي، علي الفور انتقل قوة أمنية بصحبة قوات الدفاع المدني والحريق بمديرية أمن الإسكندرية وسيارات الإسعاف.

بالمعاينة والفحص تبين أن المبني مكون من عدد 4 طوابق والحريق بالطابق الثاني في مخزن تابع للمصنع، تمت السيطرة علي الحريق بواسطة سيارات الإطفاء وانتشال أحد الأشخاص من وسط النيران، وأصيب بحالة اختناق فقط، ومعه ثلاثة آخرين وجري علاجهم بواسطة سيارات الإسعاف بمكان الحادث.

وكشفت التحريات أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي اندلع في الدور الثاني بمخزن تابع لمؤسسة الفنون الجميلة وأتي علي محتوياته، وجري السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي المبني والمصنع، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.