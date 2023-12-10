محافظ بنى سويف يشيد بالمشاركة المتميزة للمرأة فى أول أيام الانتخابات الرئاسية

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على المشاركة المتميزة للمرأة السويفية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة في الانتخابات الرئاسية مع بداية انطلاقها.

وقال محافظ بني سويف، إن المرأة المصرية بصفة عامة دائما ما تأتي في مقدمة صفوف المشاركين في الاستحقاقات الدستورية، لافتا أن المرأة المصرية تضرب دائمًا أروع الأمثلة في حبها الوطن، والوعى والحس الوطنى المتميز.

جاء ذلك خلال متابعته لتقرير غرفة عمليات فرع المجلس القومي للمرأة، والتي شكلها الفرع برئاسة نرمين محمود، لمتابعة تسهيل إجراءات مشاركة السيدات والفتيات في الانتخابات الرئاسية، وحثهن على ممارسة حقهن الدستوري، مشيرة إلى تشكيل فرق عمل من الفرع للمرور على اللجان الانتخابية لحث الناخبات على الخروج للإدلاء بأصواتهن في العملية الانتخابية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.