الشخصيات العامة بالإسماعيلية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

شهدت محافظة الإسماعيلية مشاركة حشود كبيرة من الناخبين في الانتخابات الرئاسية، كما أدلى العديد من المسؤولين والشخصيات العامة بأصواتهم.

أدلى المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بصوته داخل لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة الاستثمارية وقام بالتصويت في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والتي انطلقت اليوم وسط إقبال كبير من المواطنين على اللجان.

وفي السياق ذاته، أدلى اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة بصوته داخل مدرسة الشهيد مجند إسلام بدوي بأبوعطوة مركز ومدينة الإسماعيلية.

كما قام عدد من الشخصيات الهامة بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، حيث قام الأنبا سارافيم أسقف الأقباط الأرثوذوكس بالإسماعيلية وتوابعها، بالإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية٢٠٢٤، بمدرسة الزهور الثانوية بنات بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وأدلى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم أمام لجنة مدرسة الوحدة العربية بحي ثالث.

كما أدلت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، بصوتها في داخل لجنة مدرسة الشهيد محمد السماك بحي أول مدينة الإسماعيلية.

وأدلت النائبة النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب بصوتها في لجنة مدرسة ٢٤ أكتوبر، التابعة لحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

وفتحت اللجان الانتخابية بمختلف مراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، أبوابها لاستقبال الناخبين، في أول أيام الاستحقاق الانتخابي، وذلك في حضور جماهيري مكثف.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية قد وجَّه برفع درجة الاستعداد بكافة المديريات وجميع المرافق العامة والخدمية؛ من أجل تسهيل وتيسير العملية الانتخابية وتوفير مناخ أمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم وكذا القائمين على العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية ١٨٤ مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و٤٤٢ ألف و٤٠٢ نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت ٩٦٣ ألف و٢٧٣ ناخب، وعدد لجان الوافدين ١٠ لجان، وعدد اللجان العامة ١٠ لجان.

على أن يكون عدد اللجان بحي أول ٧ لجان، حي ثاني ٢٨ لجنة، حي ثالث ١٤ لجنة، مركز الإسماعيلية ٢٣ لجنة، أبوصوير ٢٣ لجنة، القصاصين ١٣ لجنة، التل الكبير ١٤ لجنة، القنطرة شرق ۹ لجان، القنطرة غرب ۱۹ لجنة، فايد ٣٤ لجنة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.