الانتخابات الرئاسية 2024.. أهل وسط سيناء: مصرون على دعم التنمية

شدد شيوخ قبائل وسط سيناء على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء بعدما تخلصوا من الإرهاب.

وقال أحد المشايخ، أثناء انتظاره للإدلاء بصوته: "رأينا مع هذا الرجل الأمور تتحسن، ونحن في وسط سيناء هنتملك ونزرع، لدينا مشاكل كثيرة، لكن بعد ما خلصنا من الإرهاب، نفكر في التنمية، لذا نرى رجلًا يأتي من على بعد 150 كيلو ليدلي بصوته في وسط سيناء، شيوخنا ورجالنا لديهم عزيمة وإصرار على دعم التنمية في وسط سيناء، والبركة في شيوخنا وقياداتنا".

انتخابات الرئاسة 2024



وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.