رئيس دير مار مينا يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة 2024 (فيديو)

أدلى الأنبا كيرلس أفا مينا، أسقف ورئيس دير القديس مار مينا بمريوط بالإسكندرية، بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وشارك وفد من رهبان دير القديس مار مينا مريوط بالإسكندرية بالإدلاء بصوتهم، اليوم، في انتخابات الرئاسة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة 3 أيام، بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10- 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نحو 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفا و340 متابعًا لها.

متابعة إعلامية للانتخابات

أوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.