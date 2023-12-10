نبيلة عبيد تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية: "انتخبت الأمن والاستقرار"

حرصت النجمة نبيلة عبيد على المشاركة في عملية تصويت الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد.

وأدلت نبيلة عبيد بصوتها في لجنتها بمدرسة الأورمان بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وقالت نبيلة عبيد عن مشاركتها الانتخابية: "أمارس حقي وواجبي الدستوري، مشيرة إلى أنها انتخبت الاستقرار والأمان.

وأضافت: "أعطيت صوتي للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبكل اقتناع، مساكم وردي".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر، وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.