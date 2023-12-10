نادي زفتي يُدشن غرفة عمليات لتسهيل وصول الناخبين لمقار اللجان

قدم نادي زفتي الرياضي، بمحافظة الغربية، خدمة مجتمعية من داخل النادي، تمثلت في استخراج ارقام الناخبين وتوصيلهم لمقار الإقتراع.

وقال مصطفي الشوربجي، رئيس مجلس إدارة نادي زفتي، إن العاملين بالنادي حرصوا على تفعيل دورهم في خدمة المجتمع، من خلال تقديم خدمة استخراج ارقام واماكن لجان الناخبين، إلي جانب نقل مجانية للناخبين.

وأكد احمد البشلاوي، عضو مجلس إدارة النادي، أن العاملون بالنادي دشنوا غرفة عمليات لتوجيه المواطنين إلى مقار اللجان، واستخراج ارقام واماكن التصويت، مما يعزز مشاركتهم الفعالة في العملية الانتخابية.

وتابع "البشلاوي" أن المبادرة تعكس التزام النادي بالمسؤولية التضامنية مع المجتمع، من خلال تمكين المواطنين من ممارسة حقهم الديمقراطي بشكل سهل ومريح.

أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.