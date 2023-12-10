النائب طارق رضوان: المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى وهدفها إيصال الصوت بغض النظر عن الانتماء

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، والهدف منها إيصال الصوت بغض النظر عن الانتماء السياسي.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في مداخلة لقناة "cbc" أن الناخبين في دائرته بمحافظة سوهاج توجهوا للجان الانتخابية مبكرًا قبل فتحها.

وتابع: "رأينا مسيرات شارك بها عدد كبير من المصريين بجميع طوائفهم، توضح أهمية المشاركة السياسية خصوصًا في هذا الاستحقاق الذي يأتي في مرحلة فارقة للمنطقة بشكل عام".

وأكد أن المشاركة في الانتخابات تعكس وعي المصريين الكبير، مشيرًا إلى أن الإقبال الذي نشهده اليوم في الانتخابات بمثابة عُرس انتخابي وليست عملية انتخابية عادية.

وأشار إلى أن القضاة المشرفين على الانتخابات الرئاسية يساعدون كبار السن ويسهلون عليهم بشكل كبير من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

انطلاق اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت صباح الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم: عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.