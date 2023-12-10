زحام على اللجان الانتخابية في القليوبية للمشاركة في الانتخابات (فيديو)

شهدت محيط اللجان الانتخابية بمحافظة الدقهلية، إقبالًا كثيفًا من الناخبين على الحضور والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

ورفع الناخبون أعلام مصر وسط مشاركة من مختلف فئات الشعب المصري في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، حيث حرص المصريون على التوجه للجان الانتخابية لاختيار رئيسهم القادم.

وانطلقت صباح الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.