"وكيل الشيوخ" يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، بلجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالدقي، مؤكدًا أن مصر تكتب تاريخًا جديدًا اليوم بانتخاب رئيس الدولة، وبمشاركة غير مسبوقة من المواطنين.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، على أهمية الصوت الانتخابي للمواطن، الذي أوجبه قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل مصري بلغ سن الـ18 عامًا، ليشارك في مسيرة بلده، مشيرًا إلى أن للمشاركة الفاعلة دلالة هامة في مقدمتها التأكيد على حرص المواطن على المشاركة في صنع مستقبل بلده الأمني والسياسي والاقتصادي، وحماية الدولة المصرية والأمن القومي المصري، قائلًا: "انتخبوا من ترونه أقرب لحماية الأمن القومي، والأجدر بأن يقود البلاد نحو الدولة العصرية الحديثة".

واضاف أبوشقة أن إرادة المصريين هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن، وأن الرهان على المواطن المصري في الوقوف بجانب بلده في كل التحديات التي تواجهها.

وأوضح "أبوشقة" أن المشاركة الحاشدة في الصناديق الانتخابية بالانتخابات الرئاسية رسالة قوية للمغرضين والمشككين والمتأمرين على الدولة، وقد رأينا فطنة المصريين لهذا التآمر، منذ خروجهم في 30 يونيو لوأد المؤامرة التي تُحاك ضد البلاد، مشيرًا إلى أن صوت المواطن إنما رسالة للتكاتف والإصرار على دعم الدولة المصرية في معركتها نحو البناء، ومواجهة كل التحديات على قلب رجل واحد.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.