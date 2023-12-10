الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نهال عنبر لـ"الدستور": "احمى بلدك بمشاركتك فى الانتخابات" (فيديو)

الفنانة نهال عنبر،
الفنانة نهال عنبر،

أدلت الفنانة نهال عنبر، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة القومية بالعجوزة، في أول أيام التصويت الانتخابي.

وقالت لـ"الدستور": “مصر محتاجة إننا نحميها بمشاركتنا في الانتخابات ولا بد من إظهار أن الشعب وراء قيادته في الانتخابات، وخاصة في ظل الظروف المحيطة بنا من حروب وأزمات، ولا بد من تصدير أن الشعب وراء بلده، وأن الشعب واع وبنحذرهم عددنا كبير، مش بس الجيش اللي هيحمي، إحنا كمان بنحمي بلادنا”.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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