الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البيلي يتابع تأمين التغذية الكهربائية في اللجان الانتخابية بالقليوبية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

توجَّه المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لمحافظة القليوبية، إحدى محافظات النطاق الجغرافي لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء؛ لمتابعة خطة الشركة لتأمين التغذية الكهربائية بداخل اللجان الانتخابية.

وعلى هامش جولته بمحافظة القليوبية، التقى رئيس كهرباء جنوب الدلتا، اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واستعراض خلال اللقاء، خطة الشركة لتأمين التغذية الكهربائية بداخل اللجان الانتخابية بنطاق محافظة القليوبية.

وناشد رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، جميع العاملين بالشركة بالمشاركة في هذه الانتخابات كواجب وطني يجب علينا جميعًا أدائه من أجل بلدنا، حيث إن الطفرة التنموية التي تشهدها بلدنا خلال السنوات الأخيرة تحتاج منا أن نحافظ عليها بالنزول والمشاركة بقوة في هذه الانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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