الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

خالد الدرندلي ملوحا بعلم مصر بعد التصويت بانتخابات الرئاسة: هنا مفيش أهلي ولا زمالك

خالد الدرندلي
خالد الدرندلي

أدلى خالد الدرندلي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة القرية السياحية الأولى.

وداعب الدرندلي بعض الحضور عندما هتفوا باسمه وباسم النادي الأهلي، ورد ملوحا بعلم مصر: “هنا مفيش أهلي ولا زمالك”.

وقال خالد الدرندلي لـ"الدستور"، إن المشاركة الانتخابية واجب على الشعب للظهور بالشكل المتحضر، مؤكدا أن التصويت في صالح البلاد، مناشدا كل من يمتلك صوتا انتخابيا المشاركة في هذا العرس.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

 

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