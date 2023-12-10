"رجال الدين" في الفيوم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

حرص رجال الدين الاسلامى والمسيحي بالفيوم على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من انطلاق عملية التصويت فى الاستحقاق الانتخابى لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.

ففى لجنة مدرسة فيديمين الابتدائية تواجد رجال الدين الاسلامى مع رجال الدين المسيحى جنبا إلى جنب أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم.

وفى لجنة المعهد الأزهرى بفيدمين حرص عدد كبير من أئمة الأوقاف بمركز سنورس على الإدلاء بأصواتهم، وكذلك مدرسة الصداقة الفرنسية ببندر الفيوم تواجد عدد كبير من رجال الدين الاسلامى للإدلاء بأصواتهم.

وفى مدرسة ملحقة كيمان فارس ببندر الفيوم حرص رجال الدين المسيحى يتقدمهم الانبا ابرام مطران الفيوم ومعه وكيل المطرانية وعدد من القساوسة للإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الانتخابى لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.

يذكر أن محافظة الفيوم قد أعدت ٢٨٣مقر انتخابى يضم ٣٢٣ لجنة فرعية على مستوى مراكز وقرى المحافظة باجمالى كتلة تصويتية ٢١٤٧١٧٥ ناخب.



وقد فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين فى تمام الساعة التاسعة صباحا فى جو من الاستقرار وتواجد أمنى فى محيط اللجان لتأمين العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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