الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

- مدينة الغردقة تستضيف المؤتمر السنوي لأحد منظمي الرحلات الألمان وزيارة تعريفية لممثلي 250 شركة سياحة ألمانية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

 

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تستضيف، حاليًا، مدينة الغردقة المؤتمر السنوي لمنظم الرحلات الألماني Alltours للإعلان عن كتالوجاته للموسم السياحي الصيفي القادم 2024، بالإضافة إلى الزيارة التعريفية التي ينظمها لممثلي 250 شركة سياحة ألمانية.

ومن جانبه، أكد الأستاذ عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على أهمية السوق الألماني بالنسبة للسياحة المصرية حيث يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مشيرًا إلى أن اختيار منظم الرحلات الألماني لمصر لعقد هذا المؤتمر يأتي في إطار المكانة التي يحظى بها المقصد السياحي المصري لدى السائح الألماني حيث يعد من المقاصد السياحية المفضلة لديه، لافتًا إلى أن الزيارات التعريفية التي يتم تنظيمها ولا سيما لممثلي شركات السياحية تعد من أفضل وسائل الترويج السياحي للمقاصد السياحية لأنها تساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المختلفة حيث تعد شركات السياحية نقطة الالتقاء الأولى مع السائحين المحتملين  لزيارة أي مقصد سياحي.

ونيابة عن الأستاذ عمرو القاضي ألقى الأستاذ محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة كلمة خلال المؤتمر استهلها بالترحيب بمجلس إدارة منظم الرحلات الألماني Alltours وبالسادة الحضور من ممثلي شركات السياحة الألمانية، مثمَنًا على اختيار مصر لعقد هذا المؤتمر.

كما ألقى الضوء خلال كلمته على المقومات والمنتجات والأنماط السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى الحديث عن الحوافز التي توفرها وزارة السياحة والآثار للترويج السياحي لمصر والتي من بينها الحملات الترويجية المشتركة والزيارات التعريفية.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات هذا المؤتمر تتضمن عدد من ورش العمل بحضور ممثلي 250 شركة سياحة ألمانية بالإضافة إلى معرض سياحي يضم نحو 30 فندق ومنتجع سياحي في مصر و20 فندق من مختلف دول العالم.
 

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