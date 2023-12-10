الأحد 10 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"النعماني" يتقدم مسيرة تضم 20 ألف طالب وطالبة من منتسبيي جامعة سوهاج

المسيرة
المسيرة

تقدم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مسيرة طلابية حاشدة غير مسبوقة العدد، جابت أرجاء المحافظة لدعم الانتخابات الرئاسية 2024، وتعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لمن يمثله فى تلك اللحظة الفارقة فى تاريخ مصر، مرددين هتافات وطنية قوية تحت شعار (انزل شارك.. صوتك أمانة)، ليكون هذا العرس الديمقراطي خير شاهد على التحول الحقيقي للمصريين وما يتمتعوا به من حرية كاملة وترابط شعبي واضح، يضع مصر فى مكانتها الصحيحة والمعتادة بين دول العالم.

وأشار النعماني، إلى أن المسيرة الطلابية عبرت عن مدى الوعى الاجتماعي والثقافي والسياسي لدي شباب الجامعات، كما أظهرت حالة من الإجماع والاصطفاف حول مستقبل الوطن وأهمية النزول إلى لجان الإنتخابات والتصويت داخل صناديق الإقتراع، للمشاركة فى صنع القرار فى مناخ من الوضوح والشفافية، موضحًا أن المشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية تعد واجباََ وطنياََ إلزامياََ ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطن، داعيًا جميع منسوبي الجامعة إلى ضرورة النزول والمشاركة في العملية الانتخابية لتعميق السلوك الديمقراطي وظهور العملية الانتخابية بصورة حضارية أمام دول العالم، مقدمًا خالص الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على جهودهم المبذولة فى تنظيم وتنفيذ العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف، والشكر الموصول لجميع رجال الهيئة القضائية والشرطة المصرية لدورهم الهام والبارز فى الانتخابات الرئاسية.

وأضاف النعماني ان الجامعة نظمت مسيرة ضخمة بمشاركة كافة منسوبيها، حيث كانت هذه المشاركة بكثافة  تعد رسالة واضحة لكل المتربصين في الداخل والخارج بأن الدولة المصرية حكومة وشعبًا على قلب رجل واحد، إلي جانب ان المشاركة وإبداء الرأي هي تعبير واضح على إيجابية المواطن وتؤسس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التشاركية، مؤكدًا ان الطلاب من ذوى الإعاقة كانوا من  أوائل الناخبين وفي الصفوف الأولى، خاصة وأنهم فئة لها تأثيرها نظرًا لعددهم الذي لا يستهان به.

وخلال المسيرة دعا الدكتور حسان النعماني الطلاب مرددًا " أنزلوا ولا تفرطوا في حقكم الدستوري- مصر تناديكم فلبّوا نداء الوطن بأمانة ومسؤولية"، مختتم بشعار "تحيا مصر"

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

المسيرة
المسيرة
المسيرة
المسيرة
المسيرة
المسيرة
المسيرة
المسيرة
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