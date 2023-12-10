نائب رئيس حزب العدل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، بصوته في الانتخابات الرئاسية الجارية، بمدرسة الشهيد عادل غانم بمدينة المحلة الكبرى وذلك في أول أيام التصويت والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام مقبلة.

متابعة سير العملية الانتخابية

وقام "قناوي" بالمرور بعدة لجان بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال في الساعات الأولى من التصويت مبشرة، وتؤكد وعي المصريين بأهمية المشاركة.

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.