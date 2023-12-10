الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب رئيس حزب العدل يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

النائب أحمد قناوي
النائب أحمد قناوي

أدلى النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، بصوته في الانتخابات الرئاسية الجارية، بمدرسة الشهيد عادل غانم بمدينة المحلة الكبرى وذلك في أول أيام التصويت والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 أيام مقبلة.

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سحر نصر تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية بمصر الجديدة

متابعة سير العملية الانتخابية 

وقام "قناوي" بالمرور بعدة لجان بمدينة المحلة الكبرى لمتابعة سير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال في الساعات الأولى من التصويت مبشرة، وتؤكد وعي المصريين بأهمية المشاركة.

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"تحيا مصر".. الأنبا أغاثون وحشد من أبناء الأرثوذكس يشاركون في الانتخابات (فيديو)

وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

النائب أحمد قناوي حزب العدل مصر تنتخب 2024 الانتخابات الرئاسية المحلة الكبري

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