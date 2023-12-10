"تحيا مصر".. الأنبا أغاثون وحشد من أبناء الأرثوذكس يشاركون في الانتخابات (فيديو)

حرص الأنبا أغاثون، أسقف إيبارشية مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس بالمنيا، على المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ومعه حشد من أبناء الطائفة.

حيث رفع الناخبون من جميع الفئات نساء ورجال وشباب ومسنين أعلام مصر ورددوا هتافات: "تحيا مصر" لدعم الدولة المصرية في اختيار رئيسها القادم.

وانطلقت صباح الأحد الانتخابات الرئاسية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.