طوابير شباب مصر تُزين محيط اللجان الانتخابية في شرم الشيخ (فيديو)

توافد عدد كبير من المصريين على اللجان الانتخابية في شرم الشيخ؛ للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وشهدت اللجان الانتخابية في شرم الشيخ اصطفاف طوابير تضم شباب مصر للتصويت والمشاركة في هذا العُرس الديمقراطي الكبير الذي تشهده البلاد.

وانطلقت صباح الأحد انتخابات الرئاسة المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.