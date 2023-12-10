116 سيارة إسعاف لتأمين 14 لجنة بانتخابات الرئاسة في الغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن توافر قوافل طبية وعلاجية شاملة أمام اللجان الانتخابية للكشف والعلاج بالمجان، وتابع الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة، الاستعدادات النهائية لخطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية.

وأكد بلبل رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منشئات القطاع الصحي بالمحافظة تزامنا مع بدء الانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية والدفع بـ116 عربة إسعاف بالتنسيق مع هيئة الإسعاف لتأمين 14 لجنة، واستمرار تقديم الخدمات الصحية بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية حتى الساعة التاسعة مساءًا خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وقال إنه جرى الدفع بـ162 فريقا طبيا للمبادرات الرئاسية بمختلف المراكز وتوفير 4 عيادات متنقلة مجهزة بالأطقم الطبية بلجان المغتربين.

ووجه وكيل الوزارة بتسهيل مهمة العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية وجميع المنشآت التابعة للوزارة من أطقم طبية وإداريين بأداء واجبهم الوطني للإدلاء بأصواتهم دون الإخلال أو تعطيل سير العمل داخل المنشآت الصحية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.