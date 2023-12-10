توافد المواطنين على لجان شمال الجيزة للتصويت في انتخابات الرئاسة (صور)

شهدت لجان قرى شمال الجيزة منذ الصباح، "وردان واتريس وكفر أبو الحديد وبني سلامة وأبو غالب والحاجر والقطا"، احتشاد الآف المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتوحّد جميع المصريين مع الدولة. وسادت بعض اللجان هتافات وطنية داعمة للرئيس، وانشودة وأغاني ورفع الأعلام واللافتات، وعزف السلام الوطني لدعم مسيرة البناء والتنمية.

وفي السياق، قال المستشار محمد حلمي عبد المولى سليمان، عضو الأمانة المركزية للمتابعة والتواصل الاجتماعي بحزب مستقبل وطن ومسئول قطاع غرب الدلتا، إن المصريين أثبتوا للعالم كله اليوم حبهم لوطنهم واصطفافهم وراء القيادة السياسية بهذا الحشد الكبير والتلاحم مع الدولة والمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية 2024 لاختيار قيادتهم الحكيمة في مشهد غير مسبوق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف عضو الأمانة العامة المركزية للمتابعة والتواصل الاجتماعي، في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن ما تم إنجازه في عهد الرئيس السيسي من المشروعات القومية والخدمية للتيسير على المواطنين يفوق ما تم إنجازه خلال عقود ماضية، مشيرًا إلى أن الشعب لديه حدث وحس وطني لدعم القيادة السياسية والانتخابات الرئاسية. أظهرت معدنه الأصيل وتجري الانتخابات وفق المعايير المتعارف عليها دوليًا وعالميًا، وكل مواطن له حرية الاختيار الكاملة في اختيار من يمثله.

وأوضح سليمان أن هناك ملحمة وطنية نسجها الشعب المصري اليوم مع انطلاق سباق الانتخابات الرئاسية بالداخل. أكد على أن الشعب والدولة يدٌ واحدة ولن يُكسَر ظهر البلد بوعي المواطنين وحبهم لوطنهم وقيادتهم السياسية التي ضحت بنفسها من أجل استعادة الوطن من جماعات الظلام وأهل الشر. وأثبتت على قوة إيمانه برفضه التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين إلى مصر ودعمه للقضية الفلسطينية وحماية السيادة المصرية ومنع مخطط التهجير وإنهاء القضية الفلسطينية.