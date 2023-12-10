إقبال على اللجان الانتخابية بسفاجا للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية (فيديو)

توجه المئات من المواطنين إلى اللجان الانتخابية في سفاجا بمحافظة الغردقة؛ للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

حيث شهد محيط اللجان الانتخابية في سفاجا اصطفاف حشود المواطنين أمام اللجان، رافعين أعلام تحيا مصر من أجل دعم الدولة المصرية والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوي المهم واختيار رئيس الجمهورية القادم.

وانطلقت صباح الأحد الانتخابات الرئاسية المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك أمام 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية.

ويحق التصويت لنحو 65 مليون مواطن، وتستمر عملية التصويت على مدى ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، 4 مرشحين، وهم عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي النجمة، وفريد زهران ورمزه الشمس، وعبدالسند يمامة ورمزه النخلة، وحازم عمر ورمزه السلم.