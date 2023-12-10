الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

فريد زهران يوجه رسالة للمواطنين بشأن الانتخابات الرئاسية ( فيديو وصور )

فريد زهران
فريد زهران

قال المرشح الرئاسي فريد زهران: إن مصر تستطيع نصرة غزة، ورسالتي للمواطنين هي المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

أدلى المرشح الرئاسي فريد زهران، اليوم الأحد، بصوته في لجنة مديرة المقطم الثانوية بنين، وسط حضور كبير من الشباب والسيدات وطوابير كثيفة، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.


 

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