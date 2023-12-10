الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" بمطروح ينظم مسيرة للتصويت في الانتخابات الرئاسية

حماة الوطن
حماة الوطن

نظم أعضاء حزب حماة الوطن بمطروح، مسيرة سيرا على الأقدام  للتصويت في الانتخابات الرئاسية مع فتح لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين برئاسة النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي.

 

 

وشاركت نساء حماة الوطن في المسيرة الحاشدة للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، في تمام الساعة التاسعة صباحا، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.



وانطلقت اليوم الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

  

حماة الوطن
حماة الوطن
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