الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتابع سير العملية الانتخابية.. وإقبال كثيف من الناخبين

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اللجان الانتخابية في مختلف المقرات على مستوى المحافظة من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة؛ للاطمئنان على العملية وسط إقبال كثيف من الناخبين على لجان الاقتراع للادلاء بأصواتهم، وأصدر تعليمات لرؤساء المراكز والأحياء والقرى بتوفير التسهيلات لوصول الناخبين إلى لجانهم دون معوقات.

وأضاف محافظ أسيوط، أن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي والأمور تسير على ما يرام ولا يوجد ما يعكر صفوها خاصة وأن جميع اللجان فتحت في مواعيدها وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين داعيًا جميع المواطنين للنزول والإدلاء بصوته بإعتباره أمانة يقتضي عليه الواجب تأديته نحو الوطن ما يمثل خطوة مهمة في إكتمال العملية الديمقراطية لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذى يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون منوهًا أن غرفة العمليات تتابع الموقف على مدار الساعة ولم تتلق أية شكاوي أو تجاوزات حتى الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه اللجان الانتخابية بمحافظة أسيوط طوابير أمام اللجان رافعين الأعلام وسط الاحتفالات والأغاني الوطنية والشعبية بالشوارع خاصة بالقرى والنجوع حيث اصطف الناخبين أمام اللجان في طوابير طويلة وتصدرت السيدات والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المشهد الانتخابي حيث تم تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة وتوفير الكراسي المتحركة لهم وأماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاقة ومظلات لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت وذلك وسط تواجد أمني من قبل قوات الشرطة أمام اللجان لتأمينها من الخارج.

الانتخابات الرئاسية 2024
الانتخابات الرئاسية 2024
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