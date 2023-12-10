الأحد 10 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إقبال كبير على لجان المغتربين فى بنى سويف (فيديو)

انتخابات مصر 2024
انتخابات مصر 2024

شهدت لجان المغتربين بمحافظة بني سويف إقبالا كبيرا من قبل المغتربين من خارج المحافظة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024 منذ فتح اللجان منذ الساعات الأولي.

وحرص المغتربون من خارج المحافظة على المشاركة في الانتخابات بقوة في أول ساعة من فتح اللجان، وذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن محافظة بني سويف لديها 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و450 مقرا انتخابيا، تشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس ومراكز الشباب والمعاهد الأزهرية وغيرها من المقار الإدارية، و4 لجان للمغتربين بمراكز بني سويف والواسطى والفشن.

وانطلقت عملية التصويت في الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر بدؤها اليوم، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

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